Национальный банк Украины установил новый исторический максимум официального курса доллара. По состоянию на 5 марта он достиг 43,8069 гривны за доллар.

Это на 9 копеек выше предыдущего показателя, который составлял 43,7170 гривны. Таким образом, национальная валюта продолжила ослабление. На межбанковских торгах доллар колебался в диапазоне от 43,6 до 43,899 гривны. Объём продаж увеличился с 240,2 млн до 256 млн долларов.

Наличный рынок показывает ещё более высокие значения. В кассах банков максимальная цена достигла 44,30 гривны за доллар, а средние показатели держатся в диапазоне 43,47–44,07. По карточным операциям курс поднимался до 44,55 гривны за доллар. Это новый пик для безналичных расчетов.

Официальный курс евро также вырос — до 50,9036 гривны. При этом на мировом рынке соотношение евро к доллару оставалось примерно на уровне предыдущего дня. Эксперты отмечают, что ослабление валюты может привести к росту цен на импортные товары. В первую очередь речь идёт о топливе и связанных с ним расходах для транспорта и производства.

Ранее Life.ru писал, что международные организации и Запад за четыре года направили Киеву 171,4 миллиарда долларов. С февраля 2022-го по февраль 2026-го Евросоюз перевёл 88,9 миллиарда долларов: 56,9 миллиарда — прямые выплаты, около 32 миллиардов — кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.