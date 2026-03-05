Пентагон хочет переманить украинских дроноделов на территорию США

Американские власти заинтересованы в переносе мощностей по выпуску беспилотников с Украины на свою территорию. С соответствующим заявлением выступил руководитель программ дронов Пентагона Трэвис Метц в ходе слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам.

По словам представителя военного ведомства, одна из ключевых целей инициативы — переместить в США производства компаний, обладающих наиболее передовыми технологиями в этой сфере. Речь идёт о привлечении игроков мирового уровня.

Напомним, что к 2027 году Министерство обороны США планирует создать внушительный арсенал, насчитывающий сотни тысяч барражирующих боеприпасов. Для реализации этой стратегии к испытаниям уже привлекли 25 профильных фирм.

Среди участников программы оказались два украинских производителя — General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech. Их участие в проекте подтверждается документами ведомства, которые оказались в распоряжении журналистов.