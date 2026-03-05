Москвичам продают абонементы в фитнес-клуб без света и с неработающими тренажёрами

В московском фитнес-клубе «Фитклаб» в районе Лихоборы посетители тренируются без света и с частично неработающим оборудованием. При этом организация продолжает продавать новые абонементы. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Фитнес-клуб без электричества продаёт абонементы москвичам. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

По словам клиентов, электричества в залах и раздевалках нет уже более трёх недель. Из-за этого учреждение сократило время работы и закрывается около 17:00 — пока не темнеет. Многие тренажёры оказались отключены, в том числе беговые дорожки. К вечеру посетителям приходится заниматься практически в сумерках.

Переодеваются люди с фонариками или при открытых дверях, чтобы в помещение попадал свет из коридора. Единственная зона с электричеством — бассейн, однако там, по словам клиентов, нависает повреждённый натяжной потолок.

Как утверждают сотрудники, им не выплачивают зарплату уже несколько месяцев. По их словам, задолженность перед работниками превышает миллион рублей. Также сообщается, что владелец помещения уже ищет нового арендатора. При этом клиентам не объясняют, что будет с оплаченными тренировками и где клуб продолжит работу.

Ранее агенты «SHOT ПРОВЕРКИ» пробрались на кухню MaxBakery в Москве. Как оказалось, там готовят еду среди тараканов и плесени для 41 гастромаркета в столице. На производстве грубо нарушаются сроки хранения продуктов, в контейнерах лежит «просрочка», которая используется в приготовлении.