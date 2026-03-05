Глава МИД Аракчи: США потеряли шанс на заключение сделки с Ираном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что возможность достижения уникальной сделки по ядерной программе Тегерана была безвозвратно утеряна. По его словам, вина за это лежит на Соединённых Штатах, которые, действуя в интересах Израиля, предпочли прервать переговорный процесс.

В своём посте в социальной сети X глава иранской дипломатии подчеркнул, что на момент переговоров был достигнут «значительный прогресс». Однако, как утверждает Аракчи, этот успех был намеренно проигнорирован сторонниками подхода «Америка в последнюю очередь», фактически действовавшими по принципу «Израиль прежде всего».

По мнению министра, такая позиция Вашингтона, поставившего интересы Израиля выше собственных, не оставила пространства для компромисса. «Правда в том, что шанс на уникальное соглашение был упущен», — резюмировал Арагчи, возложив ответственность за срыв договоренностей на американскую сторону.

Масштабная эскалация между Ираном и коалицией США и Израиля началась 28 февраля 2026 года, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию массированных ударов по иранской территории. Целью операции, получившей название было уничтожение ракетного и ядерного потенциала Исламской Республики. В результате первых авиаударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военачальников.