Самолёт рухнул на жилые дома в США, пострадали минимум три человека

В пригороде Финикса в США легкомоторный самолёт потерпел крушение, зацепив два жилых двухэтажных строения. Инцидент произошёл из-за технической неисправности на борту. По данным пожарной службы, три человека получили ранения.

Момент падения самолёта на жилые дома в Финиксе. Видео © X / ABC7NY / NickCiletti

По предварительным данным, воздушное судно потеряло управление и рухнуло на заднем дворе одного из домов. Удар был такой силы, что обломки разлетелись по всему району. Крыло оказалось на крыше, а части двигателя упали в бассейн.

В результате происшествия пострадали три человека. Двое находились в салоне самолёта в момент крушения, ещё один мужчина отдыхал у себя дома, когда в его жилище врезались обломки. Все они оперативно доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Местные жители успели снять момент падения на видео.

