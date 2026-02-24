В Индии потерпел крушение самолёт, выполнявший медицинский рейс

В восточном индийском штате Джаркханд потерпел крушение легкомоторный самолёт, выполнявший санитарный рейс. Воздушное судно направлялось из города Ранчи в столицу страны Нью-Дели, сообщили в Главном управлении гражданской авиации Индии.

Согласно данным ведомства, двухмоторный Beechcraft C90, принадлежавший компании Redbird Airways, поднялся в воздух, однако спустя примерно 23 минуты после взлёта диспетчеры потеряли с ним связь, и отметка борта исчезла с экранов радаров. Позже выяснилось, что самолёт упал в труднодоступной лесистой местности, что существенно осложняет работу спасательных служб, уже направленных к месту катастрофы.

На борту находились семь человек. Как уточнили в авиационном регуляторе, рейс перевозил в столицу 41-летнего мужчину, который в результате несчастного случая получил ожоги более 60 процентов поверхности тела. Власти штата начали расследование обстоятельств и причин авиационного происшествия.

Ранее один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО. На борту находилось три члена экипажа и семь пассажиров. Пострадавшему потребовалась помощь амбулаторно. Причины аварии неизвестны.