24 февраля, 03:40

В Индии потерпел крушение самолёт, выполнявший медицинский рейс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T. Gorhum

В восточном индийском штате Джаркханд потерпел крушение легкомоторный самолёт, выполнявший санитарный рейс. Воздушное судно направлялось из города Ранчи в столицу страны Нью-Дели, сообщили в Главном управлении гражданской авиации Индии.

Согласно данным ведомства, двухмоторный Beechcraft C90, принадлежавший компании Redbird Airways, поднялся в воздух, однако спустя примерно 23 минуты после взлёта диспетчеры потеряли с ним связь, и отметка борта исчезла с экранов радаров. Позже выяснилось, что самолёт упал в труднодоступной лесистой местности, что существенно осложняет работу спасательных служб, уже направленных к месту катастрофы.

На борту находились семь человек. Как уточнили в авиационном регуляторе, рейс перевозил в столицу 41-летнего мужчину, который в результате несчастного случая получил ожоги более 60 процентов поверхности тела. Власти штата начали расследование обстоятельств и причин авиационного происшествия.

Пилот разбившегося в Приамурье вертолёта не имел прав управления

Ранее один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО. На борту находилось три члена экипажа и семь пассажиров. Пострадавшему потребовалась помощь амбулаторно. Причины аварии неизвестны.

Виталий Приходько
