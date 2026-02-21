Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 08:25

Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО. По данным «Рен-ТВ», на борту находилось три члена экипажа и семь пассажиров.

Пострадавшему потребовалась помощь амбулаторно. Причины аварии неизвестны.

Следком показал фото с места падения вертолёта в Амурской области
Следком показал фото с места падения вертолёта в Амурской области

Ранее в Амурской области разбился частный вертолёт марки Robinson. На месте крушения нашли обломки и три тела. Предварительно, причиной аварии стали техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Выяснилось, что пилот не имел прав на управление винтокрылой машиной.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar