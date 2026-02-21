Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 на Ямале
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma
Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО. По данным «Рен-ТВ», на борту находилось три члена экипажа и семь пассажиров.
Пострадавшему потребовалась помощь амбулаторно. Причины аварии неизвестны.
Ранее в Амурской области разбился частный вертолёт марки Robinson. На месте крушения нашли обломки и три тела. Предварительно, причиной аварии стали техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Выяснилось, что пилот не имел прав на управление винтокрылой машиной.
