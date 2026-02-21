Пилот разбившегося в Приамурье вертолёта не имел прав управления

Пилот, управлявший разбившимся в Приамурье вертолётом Robinson, не имел прав на управление и выполнял полёт без уведомления органов аэронавигации. Обломки и тела пилота с двумя пассажирами обнаружены в 1,5 км от места взлёта. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирская транспортной прокуратуры (ВСТП).

Место крушения вертолёта в Амурской области. Фото © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«Благовещенская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства авиакатастрофы с вертолётом Robinson. В ходе поисково-спасательных мероприятий, примерно в 1,5 км от места взлёта, обнаружен вертолёт в разрушенном состоянии и тела погибших пилота с двумя пассажирами. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Проверка установила, что воздушное судно принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления, вертолёт не был официально зарегистрирован, а полёт осуществлялся без уведомления органов аэронавигации.

Надзорные мероприятия продолжаются, для координации работы правоохранительных органов на место выехал Благовещенская транспортная прокуратура. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц, возбужденного Забайкальским следственным отделом Восточного МСУТ СК России.