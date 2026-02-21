Олимпиада в Милане
21 февраля, 06:49

Трёхдневный траур объявлен в округе Приамурья после крушения вертолёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

В Ромненском округе Амурской области обнаружено место крушения частного вертолёта Robinson и тела трёх погибших. В округе объявлен трёхдневный траур. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«В ходе поисково-спасательной операции обнаружены место крушения воздушного судна и тела трёх погибших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Ромненском округе объявлен трёхдневный траур. Отменены все праздничные мероприятия», — говорится в сообщении.

Напомним, что частный вертолёт Robinson пропал с радаров в Амурской области 20 февраля. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной деляны и вскоре перестало отображаться на экранах радаров в Ромненский муниципальный округ. Причиной крушения могли стать сложные метеоусловия. В разбившемся вертолёте находились пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский. Обломки воздушного судна и тела погибших были обнаружены в районе Ромненского округа.

Милена Скрипальщикова
