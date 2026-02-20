Вертолёт с силовиками мог разбиться в Амурской области из-за непогоды

Частный вертолёт Robinson с полицейским и следователем мог потерпеть крушение в Амурской области — причиной трагедии стали плохие метеоусловия, пишет SHOT.

В разбившемся Robinson, пропавшем с радаров в Ромненском муниципальном округе, было три человека: пилот, представитель следственного комитета и полицейский. Предварительно, они возвращались домой после оперативно-разыскных мероприятий. Судьба всех троих пока неизвестна — спасатели до сих пор не могут обнаружить место возможного падения.

По предварительной версии, пилот потерял управление из-за сложных погодных условий. Винтокрылая машина могла рухнуть в 14 километрах от места вылета. Где именно сейчас находятся обломки и есть ли выжившие, предстоит выяснить поисковым группам, которые прочёсывают тайгу.