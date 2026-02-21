Следком показал фото с места падения вертолёта в Амурской области
Место крушения вертолёта в Амурской области. Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет показал фото с места обнаружения обломков вертолёта Robinson, упавшего в Амурской области. Его публикует пресс-служба ведомства.
«На месте падения найдены фюзеляж вертолёта со следами горения и тела трёх погибших», — говорится в сообщении.
Напомним, у следствия есть две основные версии крушения вертолёта Robinson в Амурской области. Так, специалисты рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. Известно, что на борту находились сотрудники полиции и СК. Место аварии обнаружено.
