Следком показал фото с места падения вертолёта в Амурской области

Следственный комитет показал фото с места обнаружения обломков вертолёта Robinson, упавшего в Амурской области. Его публикует пресс-служба ведомства.

«На месте падения найдены фюзеляж вертолёта со следами горения и тела трёх погибших», — говорится в сообщении.