21 февраля, 05:19

Следком показал фото с места падения вертолёта в Амурской области

Место крушения вертолёта в Амурской области. Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет показал фото с места обнаружения обломков вертолёта Robinson, упавшего в Амурской области. Его публикует пресс-служба ведомства.

«На месте падения найдены фюзеляж вертолёта со следами горения и тела трёх погибших», — говорится в сообщении.

Напомним, у следствия есть две основные версии крушения вертолёта Robinson в Амурской области. Так, специалисты рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна. Известно, что на борту находились сотрудники полиции и СК. Место аварии обнаружено.

