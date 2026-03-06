«Знак внимания, а не взятка»: В ГД предложили пересмотреть лимит подарков для учителей и врачей

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить максимально допустимую стоимость подарков для сотрудников образовательных, медицинских и социальных учреждений с трёх до десяти тысяч рублей. Документ оказался в распоряжение Life.ru.

Авторами инициативы выступили депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Нина Останина, Дмитрий Свищёв, Евгений Марченко и Алексей Журавлёв. Поправки касаются статьи 575 ГК РФ «Запрещение дарения». Парламентарии указывают, что действующий лимит появился ещё в 2008 году и с тех пор не пересматривался.

Сегодня действующая норма фактически не соответствует реальным ценам. Из-за инфляции даже символические подарки — например, букет цветов и коробка конфет — могут формально превышать установленный лимит, что создаёт ненужные юридические риски для работников социальной сферы.

По мнению первого заместителя Председателя комитета по контролю, первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрия Гусева, инициатива призвана убрать устаревшее ограничение, из-за которого возникают формальные поводы для претензий к работникам социальной сферы. Он отметил, что речь идёт о привычных жестах благодарности со стороны родителей учеников или пациентов, а не о дорогих подарках.

«Социальные пособия и штрафы индексируются постоянно, пришло время увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. Никто не говорит о чиновниках, занимающих посты в высоких кабинетах, пусть для них антикоррупционные ограничения остаются прежними. Но учителя, врачи, рядовые сотрудники соцучрежений разве не заслуживают послаблений? Благодарность от класса или поздравление с профессиональным праздником с нынешними ценами всё сложнее и сложнее уложить в три тысячи рублей», — заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат Госдумы от ЛДПР, соавтор законопроекта Дмитрия Свищёв также указал на противоречие между старой нормой и нынешними ценами. Он отметил, что сегодня стоимость обычного букета и коробки конфет может приблизиться к установленному пределу, из-за чего люди иногда вынуждены сохранять чеки, чтобы подтвердить стоимость подарка.

«И получилась абсурдная ситуация: люди вынуждены хранить чеки на подарки любимым учителям и врачам, чтобы те случайно не стали «нарушителями». Это же нонсенс! Мы не открываем дорогу злоупотреблениям. Десять тысяч рублей — всё ещё символическая сумма, знак внимания, а не взятка. Никто не сможет «купить» врача или учителя за эти деньги», — подчеркнул чиновник.

