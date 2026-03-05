Американская торпеда, поразившая иранский фрегат, стоит 4,2 миллиона долларов

Американская торпеда, поразившая иранский фрегат у побережья Шри-Ланки, стоит порядка 4,2 миллиона долларов. Такой информацией делится телеканал Fox News.

Накануне фрегат IRIS Dena с примерно 180 членами экипажа на борту затонул примерно в 40 километрах к югу от Шри-Ланки. Позже министр войны США Пит Хегсет подтвердил журналистам, что американская субмарина атаковала иранское судно в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай успешного применения торпеды против вражеского корабля со времён Второй мировой войны.

Телеканал уточняет характеристики оружия: торпеда несёт боевую часть весом около 250 килограммов. Её конструкция рассчитана не на прямое попадание, а на подрыв под днищем корабля. Образующийся при взрыве гигантский паровой пузырь буквально разламывает корпус судна пополам.

После крушения Шри-Ланка, действуя в рамках международных соглашений, возглавила поисково-спасательную операцию в районе бедствия. Военно-морские силы страны сумели спасти 32 человека. Все они доставлены в Национальную больницу города Карапития, где проходят необходимое лечение. В связи с инцидентом меры безопасности в лечебном учреждении были усилены.

Ранее Центральное командование иранской армии заявило, что их беспилотники атаковали американский авианосец, вошедший в Оманский залив. Целью удара стал «Авраам Линкольн», который, по данным Тегерана, подошёл к морским рубежам страны на расстояние 340 километров. В заявлении подчёркивается, что корабль пытался установить контроль над акваторией. Однако после атаки ВМС КСИР судно было вынуждено ретироваться.