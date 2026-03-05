Истребитель СУ-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение во время учебного полёта

В индийском штате Ассам потерпел крушение истребитель Су-30МКИ, совершавший плановый учебный полёт. Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил страны в социальной сети X. Самолёт разбился в районе Карби Англонг, приблизительно в 60 километрах от города Джорхат.

«Истребитель Су-30МКИ, выполнявший тренировочный полёт, потерпел крушение в районе Карби Англонг, штат Ассам, примерно в 60 километрах от Джорхата. Поисковые операции продолжаются», — говорится в сообщении.

Данная модификация истребителя производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. Всего на вооружении индийских ВВС находится около 270 таких машин, включая те, что были поставлены непосредственно из России. В настоящее время на месте происшествия ведутся поисковые работы.

Напомним, ранее сообщалось, что истребитель Су-30МКИ перестал выходить на связь и не прибыл в пункт назначения. Самолёт вылетел с авиабазы в Джорхате, расположенной в штате Ассам. Последний раз пилоты выходили на связь в районе половины восьмого вечера по местному времени. После этого машина исчезла с радаров. Сейчас в регионе развёрнута поисково-спасательная операция.