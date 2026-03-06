Владимир Путин
5 марта, 21:58

Учёный из Уфы обвинил американцев в краже технологии для увеличения груди

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Учёный Эрнст Мулдашев из Башкортостана обвинил американских косметических хирургов в краже препарата «Аллоплант». Как он рассказал Telegram-каналу Mash, препарат из трупного жира, изначально созданный для восстановления роговицы и лечения сосудов, теперь вводят пациенткам для увеличения груди и ягодиц.

Статус патента. Фото © Telegram / Mash

Технология была разработана в 1970-х годах. Донорский материал получают из тканей мёртвых людей, очищают от ДНК, стерилизуют и готовят к инъекциям. В американских клиниках процедуры стоят около 45 тысяч долларов. Мулдашев подчеркнул, что никогда не продавал методику, несмотря на интерес специалистов из 93 стран. Разработка защищена 10 патентами в США, Германии, Франции, Швейцарии, Италии и более 60 — в России.

Каким образом американцы выкрали секрет — пока не известно. Причём доктор говорит, что пластические хирурги применяют её неправильно. Увеличить грудь с помощью препарата невозможно — ткань после введения «Аллопланта» начнёт расти, но размер сильно ограничен генетически.

Гнёзда червей в груди и животе: Врачи извлекли из девушки гигантские коконы с личинками

Ранее пластический хирург призвал россиян не наносить себе удары молотком по лицу ради «идеальных» скул. По его словам, даже лёгкий удар способен вызвать гематому с осложнениями, что в итоге может привести к рубцу в пол-лица. А если удар пришёлся по кости, возможен перелом, а при смещении потребуется операция, иначе место не заживёт.

