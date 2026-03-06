Учёный из Уфы обвинил американцев в краже технологии для увеличения груди

Учёный Эрнст Мулдашев из Башкортостана обвинил американских косметических хирургов в краже препарата «Аллоплант». Как он рассказал Telegram-каналу Mash, препарат из трупного жира, изначально созданный для восстановления роговицы и лечения сосудов, теперь вводят пациенткам для увеличения груди и ягодиц.

Статус патента. Фото © Telegram / Mash

Технология была разработана в 1970-х годах. Донорский материал получают из тканей мёртвых людей, очищают от ДНК, стерилизуют и готовят к инъекциям. В американских клиниках процедуры стоят около 45 тысяч долларов. Мулдашев подчеркнул, что никогда не продавал методику, несмотря на интерес специалистов из 93 стран. Разработка защищена 10 патентами в США, Германии, Франции, Швейцарии, Италии и более 60 — в России.

Каким образом американцы выкрали секрет — пока не известно. Причём доктор говорит, что пластические хирурги применяют её неправильно. Увеличить грудь с помощью препарата невозможно — ткань после введения «Аллопланта» начнёт расти, но размер сильно ограничен генетически.

Ранее пластический хирург призвал россиян не наносить себе удары молотком по лицу ради «идеальных» скул. По его словам, даже лёгкий удар способен вызвать гематому с осложнениями, что в итоге может привести к рубцу в пол-лица. А если удар пришёлся по кости, возможен перелом, а при смещении потребуется операция, иначе место не заживёт.