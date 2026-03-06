Топ-менеджер из Тверской области попал в СИЗО из-за продажи машины за рубль

Бывший руководитель одной из тверских компаний Семён Немеринский оказался в следственном изоляторе из-за продажи автомобиля Infiniti QX 70. Мужчину подозревают в растрате имущества, которое было реализовано по схеме, вызвавшей вопросы у правоохранителей. Об этом передаёт Mash.

Ранее Немеринский занимал пост директора ООО «ТрансТех». В 2020 году на предприятии приняли решение списать японский кроссовер, поставив его на баланс по символической цене — один рубль. Воспользовавшись этим, руководитель продал машину своему знакомому за 120 тысяч рублей. Вскоре покупатель перепродал Infiniti супруге Немеринского.

Спустя время Семён покинул должность, а новый менеджер, пришедший на его место, усмотрел в этой сделке признаки растраты и обратился в правоохранительные органы. По версии защиты, продажа актива, числившегося в бухгалтерии за рубль, является обычной хозяйственной операцией, а споры такого рода должны разрешаться в арбитражном суде в рамках взыскания убытков. Несмотря на это, экс-директор уже два месяца находится под стражей. Он выразил готовность провести независимую экспертизу рыночной стоимости автомобиля и при необходимости возместить разницу.

