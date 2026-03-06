В РФ разрабатывают восемь съедобных вакцин от вирусных и грибковых заболеваний

Учёные из Института экспериментальной медицины (ИЭМ) ведут работу над созданием серии съедобных вакцин против вирусов, грибков и опасных бактерий. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заведующий отделом молекулярной микробиологии им. акад. РАН А.А. Тотоляна Александр Суворов.

«Одна из таких разработок — комплексная двухкомпонентная вакцина, которая содержит антигены вируса гриппа и пневмококка, который очень часто утяжеляет развитие вирусных заболеваний», — сказал Суворов.

По его словам, разработка началась во время пандемии CoViD-19 и охватывает средства против коронавируса, включая штамм «омикрон», два типа от гриппа, препараты против пневмококка и три разновидности против стрептококка группы В, опасного для новорождённых. В основе технологий — мукозальные вакцины с пробиотическими бактериями. Микроорганизмы модифицировали вставкой вирусных фрагментов.

