ФСБ рассекретила документы о сотрудницах контрразведки «Смерш», ловивших шпионов

В преддверии 8 Марта ФСБ России рассекретила архивные материалы о женщинах, служивших в контрразведке «Смерш». В годы Великой Отечественной войны они занимались поиском и задержанием гитлеровских шпионов и диверсантов, забрасываемых в тыл Красной армии. Документы рассказывают о судьбах некоторых из них.

«На фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу с мужчинами сражалось почти полмиллиона женщин, которые внесли значительный вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Около трёх тысяч из них проходили службу в военной контрразведке», — отмечает ведомство.

Большинство сотрудниц входили в административно-технический состав и работали делопроизводителями, секретарями-шифровальщицами, машинистками, переводчицами или контролёрами военной цензуры. Вместе с войсками они стойко переносили все тяготы и лишения военной службы, принимали непосредственное участие в боевых действиях. В оперативном обеспечении сотрудниц находились подразделения, где было много военнослужащих-женщин: части связи и противовоздушной обороны, женские авиационные полки, медсанбаты и госпитали.

По данным ФСБ, на 1 января 1944 года в советской военной контрразведке на оперативных должностях служили более 450 женщин. Из них 237 были помощниками оперуполномоченного, 170 — оперуполномоченными, а 43 занимали должности старших оперуполномоченных. Ещё десять женщин входили в руководящий состав: они работали в Центральном аппарате ГУКР «Смерш» Наркомата обороны СССР, а также в управлениях, отделах и отделениях «Смерша» на фронтах и в военных округах.

Примером успешной работы женщин в «Смерше» может служить подвиг переводчика 4-й гвардейской танковой армии гвардии младшего лейтенанта Рахили Портной. Как указано в наградном листе от 22 апреля 1945 года, за время Львовской операции она лично выявила и разоблачила агента немецкой разведывательно-диверсионной организации «Цеппелин», действовавшего в расположении армии. Шпион был арестован и предан суду.

В наградном листе от 25 апреля 1945 года описан подвиг секретаря-шифровальщика «Смерша» 117-й гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии гвардии младшего лейтенанта Прасковьи Князевой. Представленная к ордену Красной Звезды, она «в период наступательных боев оказала большую помощь командованию». Особо отмечалось, что Князева «активно участвовала в пресечении антисоветской деятельности вражеского элемента, задержала ряд лиц, пытавшихся совершить диверсионные акты». Уже на территории Германии она провела большую работу по «очистке занятой территории от вражеского элемента» и задержанию участников контрреволюционных групп, предотвратив теракты.

В наградном листе от 3 апреля 1945 года оперуполномоченная «Смерша» 50-й армии лейтенант Зинаида Щурова была представлена к ордену Красной Звезды. Документ свидетельствует, что в период вступления Красной армии в Восточную Пруссию она работала в оперативной группе и лично выявила и разоблачила нескольких лиц, заброшенных противником в советский тыл с враждебными целями.

