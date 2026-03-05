Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 18:28

Путин вручил цветы участницам встречи в Кремле

Обложка © Telegram/ Кремль. Новости

После завершения встречи с представительницами разных профессий в Кремле президент России Владимир Путин вручил участницам мероприятия цветы. Глава государства пообщался с женщинами в Екатерининском зале Кремля в преддверии 8 Марта.

Путин вручил женщинам цветы. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

В беседе участвовали представительницы разных профессий — инженеры, медики, военнослужащие, добровольцы и представительницы творческих сфер. После окончания мероприятия президент поблагодарил участниц за разговор и участие.

Глава государства в ходе разговора отметил, что женщины в стране проявляют особую ответственность в работе и достойны благодарности за свой вклад. Лидер страны добавил, что в российских традициях исторически заложено «особое отношение к женщинам».

Полина Никифорова
