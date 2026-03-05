Путин на встрече с женщинами в Кремле угощал их чаем с пирожными и печеньем

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Международного женского дня встретился с представительницами различных профессий. Во время беседы глава государства угощал дам чаем с пирожными и печеньем.

Путин угостил женщин чаем и сладостями. Фото © Life.ru

Судя по кадрам, россиянкам предлагалось отведать тарталетки с малиной и голубикой, песочное печенье и иные сладости. Запивать их предлагалось чёрным чаем, сохраняющем свою температуру благодаря подставке со свечкой. Лимон и сахар в дополнение к напитку также присутствовали на столе.

Напомним, что на встрече с Путиным присутствовали военнослужащие, конструкторы, врачи, добровольцы, творческая интеллигенция и даже военные корреспонденты. Последних представляли журналистки Марьяна Наумова и Маргарита Семенюк.