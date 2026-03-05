Путин в преддверии 8 Марта встретился в Кремле с женщинами разных профессий
Владимир Путин встретился с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта. Обложка © Life.ru
Владимир Путин в преддверии Международного женского дня принял в Сенатском дворце Кремля представительниц разных профессий. Как анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с главой государства пообщались военнослужащие, конструкторы, врачи, добровольцы, творческая интеллигенция и даже военные корреспонденты.
Встреча Путина с женщинами в преддверии 8 Марта. Видео © Life.ru
Последних представляли журналистки Марьяна Наумова и Маргарита Семенюк.
Ранее Александр Лукашенко призвал женщин «писать ему», если кто-то обидит прекрасный пол 8 марта. Президент Белоруссии пообещал, что обязательно отреагирует.
