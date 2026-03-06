Нагиев ответил на вопрос о жилье в Дубае и курсах за десятки миллионов

Актёр Дмитрий Нагиев резко отреагировал на вопросы прессы во время одного из светских мероприятий в Москве. Поводом для разговора стали слухи о приобретении актёром элитной недвижимости в Дубае и его постоянных жалобах на соседей по жилому комплексу. Об этом передаёт Mash.

Дмитрий Нагиев ответил журналистке на вопрос о жилье в Дубае. Видео © Telegram / Mash

Обратившаяся к артисту журналистка поинтересовалась, соответствуют ли действительности сообщения о том, что Нагиев конфликтует с жильцами и регулярно обращается к администрации. В ответ телеведущий обвинил представителей СМИ в безответственности.

«Вот кто это писал! Ты, моя девочка? Кто жалуется? Вот перед вами молодой человек задал вопрос об актёрах, а я бы поднял вопрос и о журналистике. Почему вы, когда пишете, не отвечаете за свои слова? Вы сейчас назвали несколько фактов, не имеющих ко мне никакого отношения», — высказался Нагиев.

Актёр также посетовал, что у него якобы нет возможности публично опровергнуть распространяемую информацию.

«Я не могу ответить! И мне некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке, либо в телевизор — что ко мне это не имеет никакого отношения! Понимаете? Вот вы сейчас: «Соседи жалуются». Какие соседи?! Я с удовольствием бы вам сказал: «Пойдёмте обойдём людей, которых я не знаю». Я не общаюсь с соседями. Но пойдёмте и спросим», — заключил он.

Недавно Елена Яковлева в интервью Надежде Стрелец впервые подробно рассказала о своих отношениях с Дмитрием Нагиевым на съёмках культового сериала «Каменская». В конце 90-х упорно ходили слухи, что звёзды не ладят друг с другом. Как оказалось, эту легенду придумал сам Нагиев.