Звезду сериала «Новенький» Давыдова обвинили в домогательствах и «продаже» поступления в вуз

В театральной среде разгорается конфликт, который может поставить крест на преподавательской карьере Артёма Давыдова. 28-летний актёр, известный по сериалу «Новенький» и выпускник Школы-студии МХАТ, оказался в центре скандала: его бывшие ученицы заявили о неподобающем поведении педагога, который готовит абитуриентов к поступлению в престижные творческие вузы. Об истории узнал SHOT.

По словам девушек, работавших с Давыдовым, процесс обучения сопровождался не только разбором сценической теории, но и навязчивыми ухаживаниями.

Одна из бывших учениц Ольга, рассказала, что столкнулась с агрессивным стилем преподавания три года назад. Она утверждает, что педагог часто срывался на мат и оскорбления, прерывая оплаченные занятия. Однако после вспышек гнева поведение мужчины кардинально менялось: он звонил студенткам в ночное время, пытаясь склонить их к откровенным разговорам об эротических фантазиях и интимном опыте. Более того, Ольга сообщила, что Давыдов приглашал своих учениц, среди которых были и несовершеннолетние, на вечеринки к себе домой.

Другая абитуриентка Яна, поделилась ещё более серьёзными обвинениями. Девушка утверждает, что актёр вышел на неё через профильный чат для поступающих и предложил своеобразную «сделку»: интимную близость в обмен на гарантию поступления в театральный институт.

Сейчас группа бывших учеников Давыдова объединилась, чтобы публично предостеречь абитуриентов от работы с ним. Сам Артём Давыдов категорически отрицает все обвинения. В общении с прессой актёр заявил, что нападки со стороны бывших учениц продиктованы исключительно их неудачами при поступлении. По его мнению, абитуриенты, не сумевшие пройти конкурс, пытаются выместить накопившуюся злобу и целенаправленно «отменить» его как педагога в профессиональном сообществе.

Ранее суд Новосибирска избрал меру пресечения бывшему тренеру по фигурному катанию Константину Медовикову, обвиняемому в домогательствах к несовершеннолетним. Напомним, скандал вокруг Константина Медовикова возник весной 2025 года. Тогда матери двух девочек, которые занимались в новосибирском центре зимних видов спорта, заявили, что он трогал за интимные места их детей и написали на него заявление в полицию. К слову, юристы пророчили Медовикову серьёзную ответственность — до 20 лет лишения свободы