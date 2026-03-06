Владимир Путин
6 марта, 06:12

Покинувший Россию актёр Сафонов находится в депрессии и не выходит из дома в Израиле

Кирилл Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kirill_safonov

Муж певицы Саши Савельевой, актёр Кирилл Сафонов, признался, что война в Израиле кардинально изменила его жизнь. Он почти не выходит из дома и перестал водить шестилетнего сына Леона в школу. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Каждое утро у меня был простой маршрут. Отвести ребёнка в школу, дойти до моря, сесть на край бетонного парапета и написать письмо. Ничего героического. Море, кофе, несколько мыслей. Война внесла коррективы в расписание. К морю теперь не хожу. Сообщения пишу реже. Вид на воду сменился на сводки в Телеграме. Человек быстро привыкает к новому пейзажу, даже если не хотел», — отметил актёр.

Четыре года назад Сафонов вместе с женой и сыном переехал в Израиль. Сейчас актёр признаётся, что пребывает в замкнутом пространстве и испытывает депрессию из-за постоянной угрозы обстрелов. По словам артиста, привычные утренние прогулки к морю и письма на берегу заменились тревожными сводками новостей.

Ежедневные маршруты, которые раньше приносили спокойствие, теперь невозможны, а забота о ребёнке ограничена безопасными передвижениями по дому. Сафонов отмечает, что военный конфликт кардинально изменил его привычный ритм жизни и привычные радости, превратив привычные пейзажи в источник тревоги.

Ранее комик и телеведущий Михаил Шац*, переехавший из России в Израиль, делился в своём блоге трудностями жизни во время обострения конфликта между Израилем, США и Ираном. Он отмечал, что в военное время возникают необычные бытовые вопросы: стоит ли класть в тревожный чемодан антидепрессанты и как вести себя после сигнала тревоги, чтобы повысить шансы на выживание.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён Минюстом России в перечень иностранных агентов.

