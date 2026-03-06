Владимир Путин
5 марта, 22:31

Живущий в Израиле комик Шац* пошутил о тревожном чемоданчике

Комик и телеведущий Михаил Шац*, уехавший из России в Израиль, пожаловался на жизнь в стране на фоне конфликта Израиля и США с Ираном. Об этом он написал в своём личном блоге.

«Иногда во время войны возникают странные практические вопросы. Например: нужно ли класть в тревожный чемоданчик антидепрессанты — или тогда он уже перестаёт быть тревожным? Нужно ли после сирены надевать чистое бельё — или это снижает шансы, что тебя найдут в завалах?» — пишет комик.

Он также упомянул коллегу Семёна Слепакова*, который, по наблюдению Шаца*, «всегда вовремя уезжает из Израиля». Кроме того, комик задался вопросом, упадут ли цены на персидские ковры и предложил обсудить, какой будет четвёртая мировая война.

Американский истребитель был сбит над Басрой
Американский истребитель был сбит над Басрой

А ранее Иран нанёс удар по Израилю с применением боеприпасов кассетного типа. КСИР начал 21-ю волну ударов с помощью БПЛА и ракет по целям в Тель-Авиве. Поступает информация о серьёзном возгорании в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Официальные структуры Израиля пока не предоставили информации о возможных жертвах и пострадавших.

*Включёны Минюстом России в перечень иностранных агентов.

