На юго-востоке Ирака над городом Басра был сбит истребитель ВВС США, утверждает Sabereen News. Видеозапись с катапультированным пилотом распространилась в социальных сетях.

Американский истребитель был сбит над Басрой. Видео © X / Irves

Центральное командование США тем временем заявило, что «слухи» о сбитом истребителе не соответствуют действительности. При этом ведомство до этого отрицало сам факт того, что произошла авиакатастрофа.

«В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой был сбит американский истребитель. Они безосновательны и не соответствуют действительности», — пишет CENTCOM.

А ранее американские подразделения специального назначения провели масштабную операцию в западных пустынях Ирака, высадив десант с вертолётов в нескольких стратегически важных точках. Для выполнения задачи было задействовано от пяти до семи вертолётов. Десант высадили в районе города Рутба, включая участки Шанана возле Нухайба и Чалабат.