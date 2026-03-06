Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 22:17

Американский истребитель был сбит над Басрой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A Periam Photography

На юго-востоке Ирака над городом Басра был сбит истребитель ВВС США, утверждает Sabereen News. Видеозапись с катапультированным пилотом распространилась в социальных сетях.

Американский истребитель был сбит над Басрой. Видео © X / Irves

Центральное командование США тем временем заявило, что «слухи» о сбитом истребителе не соответствуют действительности. При этом ведомство до этого отрицало сам факт того, что произошла авиакатастрофа.

«В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой был сбит американский истребитель. Они безосновательны и не соответствуют действительности», — пишет CENTCOM.

Иран атаковал израильский Тель-Авив ракетами с кассетными боеголовками
Иран атаковал израильский Тель-Авив ракетами с кассетными боеголовками

А ранее американские подразделения специального назначения провели масштабную операцию в западных пустынях Ирака, высадив десант с вертолётов в нескольких стратегически важных точках. Для выполнения задачи было задействовано от пяти до семи вертолётов. Десант высадили в районе города Рутба, включая участки Шанана возле Нухайба и Чалабат.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar