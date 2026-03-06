Спецназ США высадился в нескольких стратегических районах Ирака, начались бои

Американские подразделения специального назначения провели масштабную операцию в западных пустынях Ирака, высадив десант с вертолётов в нескольких стратегически важных точках. Об этом сообщает издание Rudaw.

По информации журналистов, для выполнения задачи было задействовано от пяти до семи вертолётов. Десант высадили в районе города Рутба, включая участки Шанана возле Нухайба и Чалабат. В ходе операции, которая произошла 4 марта, между американским спецназом и подразделениями иракской армии завязались боестолкновения.

В результате перестрелки один иракский военнослужащий погиб, ещё двое получили ранения. Кроме того, два армейских внедорожника Humvee были повреждены. Иракские официальные лица заявили, что огонь был открыт американскими военными, несмотря на то, что местный конвой находился на значительном удалении — в нескольких километрах от места событий. Местные власти предполагают, что высадка могла быть связана с проведением разведывательных мероприятий или сбором информации.