АвтоВАЗ намерен перевести сотрудников на четырёхдневку на фоне падения продаж

АвтоВАЗ рассматривает возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Мера обсуждается на фоне падения спроса на автомобили Lada и сокращения объёмов производства. По данным Mash, руководство автогиганта может официально принять соответствующее решение уже на ближайшей конференции.

Внутри предприятия считают текущий период одним из самых сложных за последние двадцать лет. Снижение активности покупателей и переполненные склады вынуждают искать способы снизить расходы. Даже закон о локализации отечественных машин в такси, на который рассчитывали производители, не помог существенно поддержать продажи.

Рынок переживает непростое время: дилеры сообщают о слабом потоке клиентов и падении оборота. Сотрудников особенно беспокоит уровень доходов. По их словам, индексация обычно проходит летом, но её размер зависит от выработки и количества часов.

При окладе около 36 тысяч рублей и занятости 168 часов в месяц зарплата могла достигать примерно 60 тысяч. Работники опасаются, что переход на четырёхдневный график приведёт к снижению этих сумм.

Напомним, в руководстве АвтоВАЗа официально признали первые два месяца 2026 года худшими за последние 20 лет. По словам директора по продажам и маркетингу гиганта, во втором полугодии ситуация может измениться.