Нестареющий фотограф отпраздновал 60-летие, заставив мир усомниться в отсутствии вампиров
Чуандо Тан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chuando_chuandoandfrey
Знаменитый фотограф и манекенщик Чуандо Тан отпраздновал 60-летний юбилей в Сингапуре. Мужчина прославился тем, что выглядит на 20 лет, и поделился с подписчиками мыслями о времени и жизни. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
«Сегодня мой 60-й день рождения и я вспоминаю, что время — наше главное богатство. Ещё один восход солнца — это подарок, а не данность и не что-то само собой разумеющееся. Я благодарен за возможность быть здесь», — написал он.
Тан опубликовал фото на фоне автомобиля с шарами в форме цифр «6» и «0», поздравив себя с юбилеем и пожелав мира во всём мире. Он также призвал подписчиков ежедневно ценить природу, солнечный свет и вечные вещи, считая их источником жизненной энергии.
В 2023 году фотограф раскрывал секрет своей моложавой внешности, утверждая, что важны правильное питание, активность и позитивное мышление. Он советует сжигать ровно столько калорий, сколько потребляешь, и сохранять оптимизм, несмотря на жизненные трудности. Подписчики тепло поздравили Танa, а один из них пошутил, что «точно знает, что он вампир, но не может это доказать».
Ранее сообщалось, что одиночество и социальная изоляция представляют серьёзную угрозу для пожилых людей. Эти факторы способны существенно сократить период здоровой жизни. Несмотря на важность правильного питания и физических нагрузок, ключевым элементом долгой и активной жизни остаётся социализация.
