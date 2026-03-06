Татьяна Лазарева* услышала песню группы «Тату» в такси Парижа и обрадовалась
Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut
Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала, как в такси в Париже случайно услышала песню российской группы «Тату» на английском языке и обрадовалась. Об этом она поделилась в своём Telegram-канале.
«Приехала из Лондона в Париж. И вот это вот (чувство — прим. Life.ru): ехать в Париже в такси и слушать песню группы «Тату» на английском языке по радио», — сказала она.
Лазарева* отметила, что в этот момент она закрыла глаза и рассмеялась, наслаждаясь неожиданным событием. По её словам, случайное воспроизведение знакомой песни вызвало радость и тёплые воспоминания о музыке родной страны, даже находясь за границей.
Ранее Татьяна Лазарева* получила второй заочный приговор — на этот раз от мирового суда в Москве. Суд признал её виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.