Татьяна Лазарева* услышала песню группы «Тату» в такси Парижа и обрадовалась

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала, как в такси в Париже случайно услышала песню российской группы «Тату» на английском языке и обрадовалась. Об этом она поделилась в своём Telegram-канале.

«Приехала из Лондона в Париж. И вот это вот (чувство — прим. Life.ru): ехать в Париже в такси и слушать песню группы «Тату» на английском языке по радио», — сказала она.

Лазарева* отметила, что в этот момент она закрыла глаза и рассмеялась, наслаждаясь неожиданным событием. По её словам, случайное воспроизведение знакомой песни вызвало радость и тёплые воспоминания о музыке родной страны, даже находясь за границей.

