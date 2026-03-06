В Раде заявили, что рекордный рост цен на бензин парализует снабжение ВСУ

Резкий скачок цен на бензин на Украине, достигший в начале марта 68–72 гривны за литр, серьёзно ударил не только по гражданскому сектору, но и по возможностям Вооружённых сил Украины. Об этом в эфире YouTube-канала «Вечер.LIVE» заявил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк.

По его словам, подорожание спровоцировано обострением конфликта на Ближнем Востоке, ростом акцизов с 1 января (бензин — до 300,8 евро за 1000 литров) и европейскими котировками. Цены достигли максимумов с 2022 года: А-95 — около 61–72 грн/л, дизель — 61 грн/л, автогаз — 38–40 грн/л.

Парламентарий пояснил, что за ростом цен на топливо неизбежно следует удорожание всей цепочки — от себестоимости хлеба до услуг доставки, так как логистика составляет значительную долю в розничной цене. Он также раскритиковал бездействие Антимонопольного комитета, который обязан был вмешаться, чтобы предотвратить спекуляции на фоне маржи АЗС в 7–14%.

Однако самую острую проблему Цымбалюк видит в том, что топлива, выделяемого Министерством обороны, часто не хватает для передвижений, что привело к сбоям в эвакуации раненых с поля боя.

«Это не просто экономическая проблема, а критический сигнал о параличе ключевых операций ВСУ», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что операция США против Ирана привела к истощению запасов ракет для Patriot. Только в первые дни конфликта было утрачено около 800 ракет, сопоставимые потери понесли американские и израильские войска. Нехватка Patriot осложняет ситуацию в других регионах. Украина также зависит от поставок этих систем.