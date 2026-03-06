Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 07:47

В Раде заявили, что рекордный рост цен на бензин парализует снабжение ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Резкий скачок цен на бензин на Украине, достигший в начале марта 68–72 гривны за литр, серьёзно ударил не только по гражданскому сектору, но и по возможностям Вооружённых сил Украины. Об этом в эфире YouTube-канала «Вечер.LIVE» заявил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк.

По его словам, подорожание спровоцировано обострением конфликта на Ближнем Востоке, ростом акцизов с 1 января (бензин — до 300,8 евро за 1000 литров) и европейскими котировками. Цены достигли максимумов с 2022 года: А-95 — около 61–72 грн/л, дизель — 61 грн/л, автогаз — 38–40 грн/л.

Парламентарий пояснил, что за ростом цен на топливо неизбежно следует удорожание всей цепочки — от себестоимости хлеба до услуг доставки, так как логистика составляет значительную долю в розничной цене. Он также раскритиковал бездействие Антимонопольного комитета, который обязан был вмешаться, чтобы предотвратить спекуляции на фоне маржи АЗС в 7–14%.

Однако самую острую проблему Цымбалюк видит в том, что топлива, выделяемого Министерством обороны, часто не хватает для передвижений, что привело к сбоям в эвакуации раненых с поля боя.

«Это не просто экономическая проблема, а критический сигнал о параличе ключевых операций ВСУ», — подчеркнул депутат.

Правительство РФ до августа сняло запрет на экспорт бензина, но не для всех
Правительство РФ до августа сняло запрет на экспорт бензина, но не для всех

Ранее стало известно, что операция США против Ирана привела к истощению запасов ракет для Patriot. Только в первые дни конфликта было утрачено около 800 ракет, сопоставимые потери понесли американские и израильские войска. Нехватка Patriot осложняет ситуацию в других регионах. Украина также зависит от поставок этих систем.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar