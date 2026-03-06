Поклонская пригрозила последствиями за травлю в свой адрес

Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья (Радведа) Поклонская отреагировала на извинения публициста Игоря Маисто за публикацию фейка, созданного нейросетью. Она подчеркнула, что за травлю и ложь всегда наступает ответственность. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«За ложью и агрессией чаще всего скрываются страх и собственная неуверенность. Настоящий мужчина должен отвечать за свои слова... Ваши извинения принимаются», — подчеркнула она.

Ранее публицист Игорь Маисто извинился перед Поклонской за публикацию видеоматериала, созданного с помощью нейросети, где якобы отображались её рассуждения о смене власти в России. Поклонская отметила, что не все авторы фейков о ней осознают последствия своих действий. Она подчеркнула, что многие считают безнаказанность вечной, но это заблуждение.

Ранее бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская удивила подписчиков новым образом. На снимке она предстала в белой блузке, серых свободных брюках и строгих туфлях, а главное изменение касалось причёски: вместо привычного каре или распущенных волос Поклонская сделала начёс и уложила волосы назад.