Радведа Поклонская удивила подписчиков резкой сменой имиджа

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская удивила поклонников новым имиджем. Фото преображения она опубликовала в своём Telegram-канале.

На снимке экс-прокурор Крыма предстала в белой блузке, серых свободных брюках и строгих туфлях. Но главное изменение — причёска: вместо привычного каре или распущенных прямых волос Поклонская сделала начёс и уложила волосы назад.

«Провели фотосессию с прекрасной командой великолепных специалистов», — подписала кадр Радведа (так она себя теперь называет).