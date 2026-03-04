Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:49

Радведа Поклонская удивила подписчиков резкой сменой имиджа

Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская удивила поклонников новым имиджем. Фото преображения она опубликовала в своём Telegram-канале.

На снимке экс-прокурор Крыма предстала в белой блузке, серых свободных брюках и строгих туфлях. Но главное изменение — причёска: вместо привычного каре или распущенных прямых волос Поклонская сделала начёс и уложила волосы назад.

«Провели фотосессию с прекрасной командой великолепных специалистов», — подписала кадр Радведа (так она себя теперь называет).

Поклонская вернулась к образу «няш-мяш» и в форме поздравила работников прокуратуры
Поклонская вернулась к образу «няш-мяш» и в форме поздравила работников прокуратуры

Ранее Поклонская призналась, что что с христианством её ничто не связывает и сменила имя, став Радведой. Своё решение она объяснила заботой о безопасности, заявив, что «враг не дремлет». Позже в Русской православной церкви заявили, что, взяв языческое имя, Поклонская лишилась Божьей милости.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Наталья Поклонская
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar