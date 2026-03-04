Радведа Поклонская удивила подписчиков резкой сменой имиджа
Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская удивила поклонников новым имиджем. Фото преображения она опубликовала в своём Telegram-канале.
На снимке экс-прокурор Крыма предстала в белой блузке, серых свободных брюках и строгих туфлях. Но главное изменение — причёска: вместо привычного каре или распущенных прямых волос Поклонская сделала начёс и уложила волосы назад.
«Провели фотосессию с прекрасной командой великолепных специалистов», — подписала кадр Радведа (так она себя теперь называет).
Ранее Поклонская призналась, что что с христианством её ничто не связывает и сменила имя, став Радведой. Своё решение она объяснила заботой о безопасности, заявив, что «враг не дремлет». Позже в Русской православной церкви заявили, что, взяв языческое имя, Поклонская лишилась Божьей милости.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.