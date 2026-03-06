Любовь нечаянно нагрянула и не отпустила: Зумер застрял в соседке из-за стука в дверь

В Москве обычный вечер у соседей по лестничной клетке обернулся сюжетом, достойным чёрной комедии, пишет SHOT. 20-летний москвич решил устроить романтическое свидание с 36-летней соседкой. Пара заказала еду и средства защиты, но, не дождавшись курьера, решила скоротать время за более активным досугом.

Кульминация страсти совпала с визитом доставки: раздавшийся в дверь громкий стук вызвал у женщины непроизвольный спазм. Сильное сокращение мышц привело к тому, что мужчина оказался буквально «заблокирован» внутри партнёрши. Попытки самостоятельно освободиться из «плена» ни к чему не привели, а проигнорировать курьера было единственным выходом, так как любое движение причиняло боль.

В итоге любовникам пришлось передвигаться по квартире короткими шагами в весьма пикантной «миссионерской» позе, прикрывшись единственной простыней, чтобы открыть дверь медикам скорой помощи.

Освобождение затянулось на целый час: врачам пришлось ввести женщине серьёзные спазмолитики, чтобы добиться расслабления мышц. Когда пару наконец удалось «расцепить», стало ясно, что для молодого человека приключение не закончилось. Из-за длительного сдавливания его половой орган приобрел угрожающий синюшный оттенок.

Мужчину экстренно госпитализировали с подозрением на ишемический некроз тканей. К счастью, урологам удалось спасти орган от серьёзных последствий, однако это свидание зумер и его соседка запомнят надолго.

