Лев Лещенко раскрыл, почему не любит дарить подарки жене на 8 Марта

Певец Лев Лещенко усомнился в необходимости привязывать подарки к конкретным датам. По его словам, любой мужчина должен радовать любимую женщину по порыву души, а не по календарю. Артист признался, что сам не особо любит вручать презенты именно на 8 Марта, 23 Февраля или Новый год.

«Это прошлый век, это очень приедается, когда мы дарим подарки именно в эти дни. Почему бы не дарить их тогда, когда есть такой порыв в душе? А мы ждём специальных дней, чтобы это сделать», — сказал певец в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом певец отметил, что в обычные дни часто балует супругу Ирину цветами, готовит для неё завтраки и устраивает сюрпризы.

«Мне не нужно ждать праздников, чтобы сделать любимому человеку приятно. Я так поступаю практически каждый день. И советую другим мужчинам поступать точно так же», — заключил он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что 8 Марта не должно превращаться в «парад тщеславия» и погоню за дорогими подарками. По его словам, женщины, которые ждут от малознакомых мужчин презентов, роняют своё достоинство и опускаются до уровня содержанок. Парламентарий подчеркнул, что праздник — это прежде всего повод порадовать близких внутри семьи, а не соревнование в статусных вещах.