«Вырвали из рук и улетели»: В аэропорту Дубая массово воруют посадочные документы

Российские путешественники столкнулись с необычной проблемой при вылете из Дубая. В спешке из-за перебоев в работе аэропортов у них буквально выхватывали посадочные документов другие лица и проходили на борт самолёта, оставляя законных владельцев билетов в терминале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директор ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.

Подобные инциденты произошли на фоне массового исхода туристов из-за обострения ситуации в регионе. По словам Осауленко, пассажиры, оставшиеся на земле, сталкиваются с серьёзными трудностями: в электронной системе они числятся улетевшими, хотя на самом деле продолжают находиться в аэропорту.

«Во время срочной посадки у отдыхающих фактически вырывали из рук посадочный талон и с ним проходили в самолёт другие люди. Это создало серьёзную организационную проблему», — сказал директор «Турпомощи». По его данным, около 7 тысяч россиян уже обратились за помощью из-за невозможности покинуть страну.

Причиной ажиотажа стали недавние военные действия. Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам. Ответные атаки затронули соседние государства, где размещены американские базы. Из-за угрозы ракет и беспилотников Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Катар были вынуждены частично или полностью закрывать небо. Сейчас работа аэропортов восстанавливается, но возникшая неразбериха с документами требует вмешательства авиаперевозчиков для подтверждения личности реально улетевших пассажиров.