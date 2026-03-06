В Петербурге из пробирки родился телёнок Протос с идеальными генами

В Петербурге учёные представили публике уникального телёнка — первого в регионе бычка, появившегося на свет благодаря технологии ЭКО с подсадкой эмбриона суррогатной матери. Трёхнедельного Протоса (имя переводится как «Первый») вырастили на племенном заводе, и сейчас его здоровье не вызывает у ветеринаров никаких опасений.

В Петербурге показали бычка Протоса, выведенного методом ЭКО. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

При разработке генотипа использовались данные родителей-рекордсменов: отец — голштинский бык из Америки с выдающимися показателями, мать-донор из Ленобласти с удоями свыше 14 тонн молока за лактацию. Перед зачатием математическая модель проверила родословную на сотню наследственных дефектов — от искривлений конечностей до летальных генов.

Как пояснили в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» специалисты университета ветеринарной медицины Северной столицы, метод ЭКО ускоряет селекцию почти на 40%, позволяя сразу получать «генетических отличников», минуя несколько поколений отбраковки. Протос уже набирает вес в соответствии с нормой, у него отличный аппетит, а внешне он ничем не отличается от обычных сверстников.

Вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко подчеркнул, что такие технологии помогают выполнять задачу президента по наращиванию производства молока на 25% к 2030 году. Сейчас на предприятии ещё пять коров вынашивают эмбрионы с идеальной генетикой — в будущем они тоже станут донорами и пополнят элитное стадо.

