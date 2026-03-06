«Можете жаловаться»: В столичной лаборатории «Инвитро» выставили за дверь пациентку на коляске

В одном из столичных отделений медицинской лаборатории «Инвитро» блогеру Алле Нурмагомедовой отказали в обслуживании из-за того, что она перемещается на инвалидном кресле. О данной ситуации рассказала сама девушка.

Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов. Видео © Предоставлено Life.ru

Алла пришла в филиал вместе с мужем, Рамилем Сазановым, чтобы пройти процедуру по взятию гинекологического мазка. Предварительно она дважды позвонила на горячую линию, уточнив, возможен ли визит. В кол-центре заверили, что проблем не возникнет и пациентку примут в порядке живой очереди. Однако при визите 4-го числа выяснилось, что в отделении не оказалось администратора на ресепшене. В общем зале их встретила медсестра и сразу заявила о невозможности провести процедуру, сославшись на отсутствие гинеколога.

В качестве альтернативы она предложила съездить в другой филиал, чтобы провести простую манипуляцию. Но Алла выяснила, что в том здании нет специального пандуса и попасть внутрь будет крайне сложно. Муж девушки сразу вмешался, предложив помощь в пересаживании супруги на кресло, так как ранее с этим проблем не возникало. Однако медсестра была непреклонна.

В ходе диалога работница подтвердила, что отказывается брать на себя ответственность именно из-за особенностей пациентки. При этом Алла подчеркнула, что у неё нет полной парализации конечностей. Она чувствует ноги и быстро среагирует, если поймёт, что они соскальзывают. После долгих обсуждений им так и не удалось разрешить ситуацию. В итоге необходимый анализ не был сдан.

«Мы, честно, так и не поняли, какую ответственность она боится на себя брать. Я тогда записала её имя, узнала фамилию. Она говорит: «Можете написать жалобу, у нас камеры тут всё пишут». Я говорю: «Давайте, да, напишем жалобу». Всё, мы ушли, потому что я понимала, что время уже поджимает», — говорится в сообщении.

Видео после публикации набрало за сутки 100 тысяч просмотров. Позже с Аллой связалась представитель отдела пиара компании. Сотрудница принесла извинения от имени сети, признала недопустимость подобного поведения и предложила компенсацию в виде сертификата на 5000 рублей и трёх бесплатных выездов специалистов на дом. Девушка отказалась, настаивая на проведении внутреннего расследования, чтобы ситуация не была закрыта формально, а получила должную оценку руководства.

Спустя время выяснились новые подробности: медсестра отказала в обслуживании не из-за страха ответственности, а по причине нежелания заниматься документальной частью. После инцидента с Аллой начали связываться женщины, которые делились неприятным опытом, связанным с посещением лаборатории, но боялись громко заявлять о проблемах.

Алла Нурмагомедова и Рамиль Сазанов — это невероятная пара, которая любит и поддерживает друг друга вопреки общественным стереотипам. Алла передвигается с помощью инвалидного кресла, а её муж слабовидящий. Тем не менее они прекрасно дополняют друг друга. Ранее Life.ru писал, как им удалось встретиться.