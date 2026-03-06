Экс-ведущего «Эха Москвы» Рубина* разыскивают по статье УК

Бывшего ведущего радиостанции «Эха Москвы» в Самаре Антона Рубина* объявили в розыск в России. Информация об этом появилась в базе МВД.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД.

Как сообщило ТАСС, против журналиста возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Именно это стало основанием для объявления его в федеральный розыск.

Рубин* был внесён в список иноагентов в январе прошлого года. В Минюсте отмечали, что среди прочего он распространял фейки.

