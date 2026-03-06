Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 10:39

Экс-ведущего «Эха Москвы» Рубина* разыскивают по статье УК

Антон Рубин*. Обложка © VK / Антон Рубин*

Антон Рубин*. Обложка © VK / Антон Рубин*

Бывшего ведущего радиостанции «Эха Москвы» в Самаре Антона Рубина* объявили в розыск в России. Информация об этом появилась в базе МВД.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в базе МВД.

Как сообщило ТАСС, против журналиста возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Именно это стало основанием для объявления его в федеральный розыск.

Журналистку Веру Кричевскую* внесли в реестр иноагентов
Журналистку Веру Кричевскую* внесли в реестр иноагентов

Рубин* был внесён в список иноагентов в январе прошлого года. В Минюсте отмечали, что среди прочего он распространял фейки.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Журналисты
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar