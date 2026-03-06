Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 11:26

Самого востребованного судью на VAR задержали по делу о взятке

Обложка © torpedo.ru

Обложка © torpedo.ru

Футбольного арбитра, обслуживавшего матч между «Аланией» и «Химками» в 2023 году, задержали по делу о взятке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, вместе с судьёй был задержан посредник, участвовавший в передаче денег. Речь идёт о сумме в 2 млн рублей.

«Мои коллеги из Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования», — написала Волк.

Как уточнила представитель МВД, деньги могли передать представители руководства футбольного клуба «Химки». По версии следствия, вознаграждение предназначалось главному судье встречи между командами. Арбитром игры был Андрей Фисенко из Владивостока. Как отмечают СМИ, Фисенко — самый востребованный судья на VAR РПЛ.

Число договорных матчей с участием «Торпедо» выросло до 22
Число договорных матчей с участием «Торпедо» выросло до 22

Ранее Life.ru писал, что бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерала Валерия Муминджанова к десяти годам лишения свободы за взятку. Также генерала оштрафовали на 17,9 млн рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • ФК Химки
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar