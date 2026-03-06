Самого востребованного судью на VAR задержали по делу о взятке

Футбольного арбитра, обслуживавшего матч между «Аланией» и «Химками» в 2023 году, задержали по делу о взятке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, вместе с судьёй был задержан посредник, участвовавший в передаче денег. Речь идёт о сумме в 2 млн рублей.

«Мои коллеги из Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования», — написала Волк.

Как уточнила представитель МВД, деньги могли передать представители руководства футбольного клуба «Химки». По версии следствия, вознаграждение предназначалось главному судье встречи между командами. Арбитром игры был Андрей Фисенко из Владивостока. Как отмечают СМИ, Фисенко — самый востребованный судья на VAR РПЛ.

