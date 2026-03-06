Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 11:45

В РФ приговорили брата певицы Приходько за призывы к расправам над россиянами

Назар Приходько*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nazar1985*

Назар Приходько*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nazar1985*

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес заочный приговор Назару Приходько* — родному брату певицы Анастасии Приходько. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В случае задержания украинскому националисту предстоит отбыть 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)», — говорится в сообщении.

Установлено, что 41-летний гражданин Украины в июле 2024 года разместил в Сети три публикации с призывами к терроризму. Речь, судя по всему, идёт о постах с предложением о расправе над «знаковыми» россиянами — например, телеведущим Владимиром Соловьёвым.

Московский суд заочно приговорил Татьяну Лазареву* к семи годам колонии
Московский суд заочно приговорил Татьяну Лазареву* к семи годам колонии

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Анастасия Приходько
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar