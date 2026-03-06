В РФ приговорили брата певицы Приходько за призывы к расправам над россиянами

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес заочный приговор Назару Приходько* — родному брату певицы Анастасии Приходько. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. В случае задержания украинскому националисту предстоит отбыть 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)», — говорится в сообщении.

Установлено, что 41-летний гражданин Украины в июле 2024 года разместил в Сети три публикации с призывами к терроризму. Речь, судя по всему, идёт о постах с предложением о расправе над «знаковыми» россиянами — например, телеведущим Владимиром Соловьёвым.

