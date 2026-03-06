На парковке столичного ТРЦ «Щёлковский» нашли подозрительный предмет

Сигнал поступил из здания по адресу: Щёлковское шоссе, дом 75, где находится ТРЦ. На место происшествия прибыли специалисты для обследования подозрительной находки. В настоящий момент решается вопрос о необходимости эвакуации посетителей и персонала торгового центра.

Ранее сообщалось, что в Уфе местный житель устроил ложное минирование отеля и аэропорта, чтобы попасть в тюрьму и обрести там дом. По словам задержанного, он остался без денег и еды, поэтому умышленно устроил истерику с требованием вызвать полицию и переговорщиков. Прибывшие на место силовики оцепили территорию, однако при осмотре выяснили, что взрывчатки при мужчине нет, и обезвредили его.