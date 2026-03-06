Владимир Путин
6 марта, 12:25

Польша закрывает часть воздушного пространства на три месяца

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Польские власти временно закрывают часть воздушного пространства на востоке страны с 10 марта по 9 июня. Причина — многочисленные случаи пересечения границы беспилотными аппаратами неизвестного происхождения. Об этом сообщил представитель Польского агентства гражданской авиации (PANSA) Марцин Хадай.

«Ограничения введены по инициативе Оперативного командования ВС Польши для повышения безопасности и обеспечения оборонных мер на приграничной территории», — отметил он.

Закрытие коснётся воздушного пространства на высоте до трёх километров и распространится на все воздушные суда, включая дроны. Для гражданских пилотов это означает запрет на развлекательные и коммерческие полёты малыми самолётами, а также ограничения для аэрофотографов и геодезистов, которым потребуются специальные разрешения. Исключения сделаны для спасательных операций, пожаротушения и военных миссий НАТО.

Ранее на северо-востоке Польши, в Пшасныше, произошёл инцидент с беспилотником неизвестного происхождения. 28 января дрон упал на территорию 2-го радиоэлектронного центра — специализированного подразделения радиоэлектронной разведки и борьбы.

Милена Скрипальщикова
