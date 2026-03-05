Азербайджан закрыл границу для грузовиков после атаки иранского дрона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI
Азербайджан временно приостановил движение грузовых автомобилей через границу с Ираном. Об этом сообщили в правительстве республики. Ограничение касается всех грузовиков, включая транзитный транспорт. Решение вступило в силу после событий, произошедших в Нахичевани.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, возникшую вследствие атак <...> кабинетом министров принято соответствующее решение о полной приостановке движения грузовых автомобилей (включая транзитные грузоперевозки) через все контрольно-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе», — сказано в правительственном сообщении.
Напомним, 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров.
