6 марта, 13:04

Ключевую базу США в Кувейте некому тушить после жёсткого иранского удара

Пожар на авиабазе США в Кувейте некому тушить после жёсткого иранского удара. Обложка © Х / OSINTdefender

Пожар на авиабазе США в Кувейте некому тушить после жёсткого иранского удара. Обложка © Х / OSINTdefender

После удара иранских ракет по американской базе Али-Салем в Кувейте вспыхнул крупный пожар, который невозможно локализовать из-за отсутствия обслуживающего персонала. Об этом сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на местные источники.

Пожар на авиабазе США в Кувейте некому тушить после жёсткого иранского удара. Видео © Х / OSINTdefender

Один из боеприпасов попал в ёмкость с топливом, что спровоцировало сильное возгорание. Пожар охватил соседние здания и склады на территории базы. Обслуживающий персонал эвакуировался из-за опасности новых ударов. При этом пожарные службы Кувейта фиксируют масштабное горение нефтепродуктов, не предпринимая активных действий по тушению.

Война США и Ирана: Флот США бежит из Оманского залива, Алиев готовит возмездие, Украина бросает силы на Ближний Восток, 6 марта
Война США и Ирана: Флот США бежит из Оманского залива, Алиев готовит возмездие, Украина бросает силы на Ближний Восток, 6 марта

Ранее стало известно о массированном ударе по объектам США в регионе. Авиабаза Али-Салем в Кувейте была выведена из строя после запуска четырёх баллистических ракет и 12 беспилотников. Иранские источники утверждают, что атака уничтожила инфраструктуру базы, а среди американских военных есть погибшие и раненые.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

