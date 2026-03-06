Православных россиян призвали молиться за усопших в марте во время Великого поста

В марте верующим стоит помолиться в храме за усопших во время Великого поста. Данное заявление сделал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков в беседе с РИА «Новости».

В ближайшие три субботы, которые в этом году выпадают на 7, 14 и 21 марта, в храмах будут совершать особые богослужения — малые родительские субботы. Священник пояснил, что в период Великого поста православные христиане призываются к сугубой молитве, в том числе о своих усопших родных. По этой причине стоит прийти в церковь и помолиться за них.

Волков напомнил, что и в остальные дни поста в храмах молятся за усопших, но совершают лишь краткое заупокойное богослужение — литию. В родительские субботы порядок служб иной: утреня с чтением 17-й кафизмы, называемая парастасом, а после литургии — панихида. Конкретное время богослужений зависит от расписания каждого храма.

Ранее Life.ru писал, что в родительскую субботу существуют определённые запреты и ограничения. Не рекомендуется употреблять алкоголь на кладбище или дома за поминальным столом и заниматься тяжёлым трудом вместо молитвы. Ссориться, ругаться, а также вспоминать усопших плохими словами.