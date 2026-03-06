Дмитриев назвал фейком слухи об уходе с поста спецпредставителя президента

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал слухи о своём уходе с должности спецпредставителя президента. Он назвал эти сообщения недостоверными.

Поводом для опровержения стал вопрос от подписчика в соцсети X. Пользователь поинтересовался, правда ли, что Дмитриева освободили от обязанностей спецпредставиля главы государства по инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами.

Руководитель РФПИ ответил кратко и ёмко: «Нет». Он также добавил, что в последнее время появляется множество ложных новостей от людей, которые не дорожат правдой.

Кириллу Дмитриеву 50 лет. Должность спецпредставителя президента он занимает с 23 февраля 2025 года.