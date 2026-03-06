Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что экономические трудности Евросоюза начались после отказа от российских энергоресурсов. Об этом он написал в социальной сети X. По его мнению, последствия этого решения уже отражаются на энергетическом рынке Европы.

«Отказавшись от российской энергетики, ЕС столько раз сам себе навредил. <...> Дальнейшие события будут развиваться по мере того, как мир признает Россию незаменимым поставщиком энергии», — написал Дмитриев.

На фоне происходящего в Европе наблюдаются резкие колебания цен на газ. В понедельник котировки выросли примерно на 50% и достигали около 590 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что Индия уже вернулась к российской нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. На этой неделе в индийских портах ожидается разгрузка двух танкеров. Также известно, что китайские нефтеперерабатывающие заводы существенно увеличили закупки «чёрного золота» из РФ. С 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты КНР выросли до 2,09 миллиона баррелей в день, тогда как в январе показатель составлял 1,72 миллиона, а в декабре 2025 года — 1,39 миллиона.