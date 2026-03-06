Прогулка по «заброшке» закончилась обрушением и гибелью подростка в Нижнем Новгороде

Подросток погиб при обрушении кровли заброшенного здания в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Трагедия произошла на улице Станционной в Сормовском районе.

Место обрушения кровли в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

«В прокуратуру области поступила информация о том, что сегодня в заброшенном здании на ул. Станционной г. Нижнего Новгорода во время прогулки подростков произошло обрушение кровли сооружения, погиб несовершеннолетний», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Место обрушения кровли в Нижнем Новгороде. Коллаж © Ni Mash

В региональном управлении МЧС добавили, что также пострадали три человека.

