Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 15:21

Прогулка по «заброшке» закончилась обрушением и гибелью подростка в Нижнем Новгороде

Подросток погиб при обрушении кровли заброшенного здания в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Трагедия произошла на улице Станционной в Сормовском районе.

Место обрушения кровли в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

«В прокуратуру области поступила информация о том, что сегодня в заброшенном здании на ул. Станционной г. Нижнего Новгорода во время прогулки подростков произошло обрушение кровли сооружения, погиб несовершеннолетний», — указано в сообщении надзорного ведомства.

Место обрушения кровли в Нижнем Новгороде. Коллаж © Ni Mash

Место обрушения кровли в Нижнем Новгороде. Коллаж © Ni Mash

В региональном управлении МЧС добавили, что также пострадали три человека.

В Саратове ребёнок провалился в канализационный люк
В Саратове ребёнок провалился в канализационный люк

Ранее под Астраханью погиб семилетний мальчик, который вышел на лёд реки Ахтуба. Он провалился под воду и утонул. Проводится проверка.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Ni Mash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar