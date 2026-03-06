Военные Ирана заявили о большом числе погибших при ударе по базе США в Бахрейне

Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Сообщение распространило гостелерадио Ирана. Другие подробности случившегося пока не приводятся. Неизвестно, когда именно произошла атака и какими средствами наносился удар.

Американская сторона ситуацию пока не комментирует. Официального подтверждения этой информации от Пентагона или других ведомств США не поступало.