Военные Ирана заявили о большом числе погибших при ударе по базе США в Бахрейне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok
Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».
Сообщение распространило гостелерадио Ирана. Другие подробности случившегося пока не приводятся. Неизвестно, когда именно произошла атака и какими средствами наносился удар.
Американская сторона ситуацию пока не комментирует. Официального подтверждения этой информации от Пентагона или других ведомств США не поступало.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.