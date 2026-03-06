Владимир Путин
6 марта, 17:55

Военные Ирана заявили о большом числе погибших при ударе по базе США в Бахрейне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых. Об этом заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Сообщение распространило гостелерадио Ирана. Другие подробности случившегося пока не приводятся. Неизвестно, когда именно произошла атака и какими средствами наносился удар.

Американская сторона ситуацию пока не комментирует. Официального подтверждения этой информации от Пентагона или других ведомств США не поступало.

Ближний Восток в огне: Иран нанёс удар возмездия за убийство сотен школьниц в Минабе
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

